Асадабад, Афганистан, , 21:49 — REGNUM 10 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на востоке страны заявил, что на территории афганской провинции Кунар (столица провинции — Асадабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Соукай провинции Кунар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на востоке страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе со всем хранившимся там оружием.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.