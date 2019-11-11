Кабул, , 21:25 — REGNUM 10 ноября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан и кандидат на пост президента на выборах, прошедших 28 сентября текущего года, Абдулла Абдулла выступил с резкой критикой решения Независимой избирательной комиссии Афганистана провести пересчет голосов.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», глава афганского правительства сделал это заявление в ходе своего выступления перед сторонниками в столице страны, городе Кабуле.

Главное исполнительное лицо заявил, что пересчет голосов проводится с целью узаконить действия определенных лиц по фальсификации выборов и включить в подсчёт голоса, которые были поданы без использования биометрических систем.

Абдулла Абдулла заявил, что если представители его перевыборного штаба не будут присутствовать при пересчете голосов, то результаты выборов можно будет признать нелегитимными. Он добавил, что если Независимая избирательная комиссия продолжит пересчет голосов, то он и его предвыборный штаб будут думать над своими дальнейшими действиями.