* талибов — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, , 21:37 — REGNUM 10 ноября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован теневой судья движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мавлави Мохаммад Рахим.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Андхой провинции Фарьяб.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, Мавлави Мохаммад Рахим занимал пост теневого судьи движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Андхой провинции Фарьяб и был вовлечён в серию нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.