* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 21:43 — REGNUM 10 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) заявил, что на территории этой провинции в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был задержан высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Басет.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Чахардара провинции Кундуз.

По словам официального представителя губернатора афганской провинции Кундуз, Абдул Басет занимал пост командира «красного отряда» движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), элитного подразделения группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.