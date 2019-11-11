Копенгаген, , 21:24 — REGNUM По мнению представителей датской партии «Венстре», решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об экстрадиции датского гражданина, обвиняемого в терроризме, в Данию, «многое говорит о президенте».

«Это (высылка датского гражданина) является прямым доказательством того, что мы имеем дело с «полудиктатором», поскольку он намеренно дестабилизирует Европу», — заявила представитель партии «Венстре» по правовым вопросам Ингер Стойберг. Политик также считает, что нынешнее правительство допустило «грубую ошибку», когда отказалось от центров для высылки мигрантов. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Представитель консерваторов Насер Кадер в связи с этой ситуацией заявил: «Вот пусть турки сами и следят за ним! Эрдоган и Турция несут немалую долю ответственности за то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрослось до таких размеров: они никак не препятствовали боевикам из западных стран при пересечении турецко-сирийской границы».