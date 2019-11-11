Пули-Хумри, Афганистан, , 21:33 — REGNUM 10 ноября официальные представители полиции афганской провинции Баглан (столица провинции — Пули-Хумри) заявили, что на территории этого региона была конфискована крупная партия героина.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», сотрудники обнаружили и конфисковали 25 килограммов героина из одной из машин, когда та пыталась проехать через контрольно-пропускной пункт на территории столицы провинции, города Пули-Хумри.

По словам официальных представителей полиции афганской провинции Баглан, водитель транспортного средства был задержан с целью установить, был ли он непосредственно вовлечён в попытку транспортировки наркотиков.

Согласно вышеупомянутому заявлению, полиция намерена провести тщательное расследование этой попытки транспортировки наркотических веществ и привлечь ее организаторов к ответственности.

Ранее на территории провинции Баглан полиция задержала двух мужчин, пытавшихся провести наркотические вещества в город Пули-Хумри.