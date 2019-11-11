* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 21:16 — REGNUM 11 ноября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Маиванд провинции Кандагар.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы Национальными силами безопасности и обороны Афганистана при попытке перевезти несколько самодельных мин на территорию уезда Маиванд провинции Кандагар.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.