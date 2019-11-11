Копенгаген, , 21:28 — REGNUM Председатель датской радикальной партии «Жесткий курс» Расмус Палудан дал согласие на проведение конгресса партии в здании Кристиансборга (место заседания Фолькетинга) 23 ноября 2019 года.

«Я рад тому, что наши проблемы с нахождением места проведения партийного мероприятия наконец решены, однако жаль, что мы вынуждены собираться в самом защищенном месте Дании», — заявил Расмус Палудан. Партию пригласили провести конгресс в здании Кристиансборга после того, как полиция из соображений безопасности запретила устраивать это мероприятие в Миддельфарте. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Председатель Фолькетинга Хенрик Дам Кристенсен позволил партии провести конгресс в здании Кристиансборга с рядом условий. Так, данное мероприятие не должно носить коммерческий характер, а количество участников должно быть заранее оговорено.