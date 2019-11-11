Карачи, Пакистан, , 21:25 — REGNUM Корабли Военно-морских сил Пакистана приняли в международных учениях IMX-19, проходивших в Аравийском море, Оманском заливе и Персидском заливе.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, ВМС Пакистана приняли участие в военно-морских учениях совместно с морскими силами 50 государств. Главными соратниками пакистанских моряков стали Пятый флот ВМС США и Королевский ВМФ Саудовской Аравии. В ходе учений военно-морские силы вырабатывали навыки взаимодействия в военных условиях.

Как отмечается в пресс-релизе ВМС Пакистана, в ходе учений «в зоне ответственности» 5-го флота США пакистанские моряки посетили Маскат (столица Омана), а также Бахрейн.