Тирана, 11 ноября 2019, 21:38 — REGNUM 11 ноября парламент (кувенд) Албании утвердил Фиону Пападжорджи и Эльзу Тоска в качестве судей Конституционного суда.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент Албании Илир Мета отреагировал на данное назначение критически, потребовав от парламента назначения третьего члена Конституционного суда в течение 24 часов.
Напомним, албанский Конституционный суд бездействует уже несколько лет, что вызывает серьезные нарекания в ЕС, особенно в ФРГ.
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