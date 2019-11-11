Исламабад, , 21:35 — REGNUM 11 ноября министр иностранных дел Турецкой республики Мевлут Чавушоглу заявил, что Анкара готова начать переговоры о преференциальном торговом соглашении с Пакистаном.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, об этом турецкий министр заявил в ходе общения с секретарем по иностранным делам Национальной ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента) Андлиб Аббас. Мевлут Чавушоглу подчеркнул, что в Анкаре верят в выгодность такого соглашения для обеих сторон.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подтвердил, что Турция, Малайзия и Пакистан намерены создать совместный телеканал, чтобы создавать благоприятный образ Ислама во всем мире и бороться с антиисламской пропагандой. В передачах телеканала будет, в частности, освещаться ситуация в Кашмире.