Исламабад, , 21:19 — REGNUM 11 ноября лидер оппозиционной «Народной партии Пакистана» Камар Каира заявил, что его партия свергнет правительство страны и премьер-министра, если «Народному маршу» во главе с лидером исламистов Фазлуром Рехманом это не удастся.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, лидер «Народной партии» подчеркнул, что его партия «не склонна к переговорам с правительством». Он также отметил, что правительство и лично премьер-министр Имран Хан виноваты в том, что оппозиционным лидерам, находящимся под стражей, не оказывается достойная медицинская помощь. По мнению политика, здоровью сопредседателя «Народной партии» Асифу Али Зардари угрожает серьезная опасность.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».