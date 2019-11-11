Ашхабад, , 20:34 — REGNUM Туркменские власти ввели негласный запрет на выезд за пределы страны женщин до 35 лет, мужчин до 40 лет, призывников и студентов зарубежных вузов, не вошедших в список признанных в Туркмении, передает «Хроника Туркменистана».

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Из-за этого гражданам, оказавшимся в списке невыездных, приходится через посредников давать сотрудникам миграционной службы взятки в размере от $2 000 до $5 000 (от 127 500 до 318 600 рублей).

Размер взятки зависит от причин, по которым гражданин оказался в «черном списке» — он сам совершил что-то незаконное или не понравившееся госорганам, или же является родственником такого человека.

Издание отмечает, что при этом у миграционной службы Туркмении есть особый список, люди из которого даже за деньги не могут покинуть страну.

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