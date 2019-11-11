Москва, , 20:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин и Меркель затронули ряд важных тем, в частности, обсудили ситуацию на Украине, а также на Ближнем Востоке.

По Украине Путин и Меркель обсудили разведение противоборствующих сил в Донбассе на «пилотных» участках, в контексте подписания формулы Штайнмайера. Речь идет о разведении сил на участках фронта в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Путин и Меркель отметили важность соблюдения Минских соглашений и других существующих договоренностей, которые направлены на урегулирование ситуации.

Лидеры России и Германии договорились координировать совместные усилия в «нормандском формате».

Также Путин и Меркель затронули тему транзита российского газа через территорию Украины.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Российский лидер положительно оценил усилия Берлина нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активно вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения этой проблемы.

Что касается Сирии, то главы двух стран подчеркнули важность решения гуманитарных проблем этой страны, в том числе и возвращение беженцев.