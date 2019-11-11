Скопье, , 21:23 — REGNUM 11 ноября посол Франции в Северной Македонии Кристиан Тимониер заявил, что «Процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО запущен и должен быть без проблем ратифицирован Францией до конца этого года».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, данное заявление было сделано Тимониером в речи по случаю приближающегося Дня народной скорби — дня примирения между Францией и Германией после ужасов Первой мировой войны.

При этом посол Франции заявил, что его страна приветствует любую форму регионального сотрудничества между странами Западных Балкан, в том числе и в формате «мини-Шенгена».

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