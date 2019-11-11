Вологда, , 20:31 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям 11 ноября заявил о том, что ситуация с паводком стабилизировалась.

Олег Кувшинников Okuvshinnikov.ru

«Из-за погодных условий в режиме повышенной готовности работают 12 районов, в режиме ЧС — 5 районов области», — отметил Кувшинников на своей странице в соцсети.

«Ситуация находится под контролем, уровни воды близки к критическим, но остаются стабильными. В связи с ухудшением погоды ситуация, возможно, будет осложняться в тех муниципальных образованиях, где начнётся активное таяние снега, и будет зафиксировано увеличение осадков в виде дождя и мокрого снега», — пояснил губернатор на КЧС.

По данным областных властей вода постепенно уходит из подтопленных населённых пунктов. Электроснабжение всех населённых пунктов восстановлено.

Без сухопутной дороги остается деревня Приворот Чагодощенского района, где в четырёх домах проживают пять человек. Подтоплены два участка региональных автомобильных дорог в Череповецком и Кадуйском районах, и три участка дорог местного значения в Чагодощенском и Вологодском районах.

В Вологодской области ведутся восстановительные работы, задействовано 230 единиц техники и 250 человек.

«Надо бросить все силы для помощи людям. Нужно тепловую пушку устанавливать — устанавливайте, надо воду откачивать — откачивайте, надо сушить дома — сушите дома. Привлекайте предприятия и неравнодушных людей. Помогайте продуктами. Всё нужно делать молниеносно», — потребовал Олег Кувшинников от подчиненных.

Он также поручил создать в каждом муниципалитете комиссию, чтобы оперативно оценить ущерб, причиненный гражданам и объектам инфраструктуры.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются осадки на фоне температуры около нуля. Таяние снега может привести к повышению уровня воды в реках западных и центральных районов Вологодской области.

Если это произойдет, будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧС в отдельных районах региона, в том числе в Вологде и Череповце.

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