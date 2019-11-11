Скопье, , 21:27 — REGNUM 11 ноября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, общаясь с представителями СМИ, заявил, что выступая в качестве свидетеля в суде по делу о событиях 27 апреля, он заявил, что ожидает справедливости в отношении виновных в кровопролитии в македонском парламенте.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Заев подчеркнул, что справедливое наказание виновных будет способствовать тому, чтобы подобные инциденты никогда больше не повторялись.

Напомним, 27 апреля 2017 года после избрания албанца Талята Джафери спикером парламента Северной Македонии группа националистов-сторонников партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) ворвалась в здание македонского парламента, устроив там потасовку, в ходе который были избиты сам Зоран Заев, который на тот момент ещё являлся лидером оппозиции, и занимающая ныне пост министра обороны Радмилла Шечеринска.

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