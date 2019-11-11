Москва, , 20:01 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского «Комплекса мер» 2015 года и других договорённостей, направленных на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта. Подчёркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины», — говорится в сообщении.

Стороны условились продолжить координировать свои усилия в рамках «Нормандского формата» и не исключили проведение саммита в этом формате. Также главы государств затронули тему транзита российского газа через украинскую территорию.

Помимо этого, Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее Владимир Путин провёл телефонные переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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