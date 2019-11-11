11 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Перемен ждать не стоит. Ведь перед нынешним правительством Украины стоит сложнейшая и маловыполнимая задача: «сшить» страну, между гражданами которой уже лежит кровь.

Андрей Ганжа, , 20:00 — REGNUM 7−31 октября этого года Украинский институт будущего (УИМ) и газета «Зеркало недели» провели неожиданное и очень смелое исследование. С помощью харьковской компании «Нью имидж маркетинг групп» было опрошено 1606 респондентов: восемьсот в неподконтрольной Киеву части Луганской и восемьсот шесть — в неподконтрольной части Донецкой областей. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете.

ДНР

Исследование проводилось в 37-ми городах и поселках региона, включая Донецк, Луганск, Макеевку, Иловайск, Енакиево. 53,5% опрошенных — женщины, 46,5% — мужчины. Скорее всего, к опросу может возникнуть ряд методических претензий, например — о репрезентативности выборки, но надо отдать должное интервьюерам: опрашивать население самопровозглашенных республик от имени украинских центров — это действительно смело. Как и публиковать результаты такого исследование на медиапространстве Украины.

Я не буду воспроизводить результаты опросов, с ними несложно ознакомиться https://dt.ua/internal/test-na-sumisnist-329032_.html И совершенно ожидаемо, что ситуация в регионе очень сложна: 84,9% населения могут позволить себе только еду и недорогую одежду, да и то не все. 4,9% экономят на пище. Но на «территории войны» так было всегда. В Сети кочует очень трогательная фотография, где вернувшийся с фронта советский солдат, у которого всего-то имущества — брезентовый «сидор», обнимает босоногого и тощего сына. Через 16 лет эти люди отправят Гагарина в космос… Нынешние тоже справятся, поскольку, судя по результатам опроса, 80,8% населения и не думают о выезде в другую страну (из оставшихся 11,1% хотят в Россию, 5,2% — в Украину).

Если выделять основной результат политической части опроса, то вывод напрашивается один: с 2014 года ничего не изменилось. Вспомним данные референдумов в Л/ДНР (я позволю себе отказаться от паясничанья с кавычками и «так называемыми»);

в Луганской области на вопрос «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Луганской Народной Республики?», «да» ответили 96,2% и «нет» — 3,8% голосовавших

в Донецкой области на вопрос «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?», «за» проголосовали 89,07 процентов, «против» — 10,19 процента, а 0,74 процента бюллетеней испорчены.

Сейчас можно до хрипа и перестрелок спорить о легитимности референдума (по украинскому законодательству — действительно нулевая) и о его политических последствиях (уже пятилетняя пальба к явному удовольствию зарабатывающих на ней). Но трудно спорить с другим — эти цифры, в целом, отражают гражданско-политические настроения и ожидания населения региона в 2014 году. Любой социологический опрос — это доже попытка фиксации настроений и ожиданий. И по представленным результатам получается:

64,3% жителей ЛНР и ДНР убежден в необходимости присоединения к России, причем из них 50,9% считают, что территории республик просто должны стать частью России, а еще 13,4% — «частью России, но с особым статусом».

жителей ЛНР и ДНР убежден в необходимости присоединения к России, причем из них 50,9% считают, что территории республик просто должны стать частью России, а еще 13,4% — «частью России, но с особым статусом». 19,2 процентов опрошенных готовы вернуться в состав Украины. Из них 5,1% респондентов готовы вернуть все, «как прежде», 13,4% готовы войти в состав Украины только с особым статусом.

процентов опрошенных готовы вернуться в состав Украины. Из них 5,1% респондентов готовы вернуть все, «как прежде», 13,4% готовы войти в состав Украины только с особым статусом. 16,2% респондентов хотят, чтобы их республики были независимыми.

Искренне: мне больно это говорить, поскольку, как гражданин Украины с украинским, русским и татарским коктейлем в крови, я хочу сохранения своей страны. Но говорить об этом надо, поскольку страусиная позиция (голову в песок) всегда только открывает миру широкий, аппетитный и беззащитный зад. Поэтому следует сказать, что за возврат в Украину на «доконфликтных условиях» выступает, судя по опросу, 5,1% нынешнего населения Л/ДНР. Для Луганской области это на 40% больше, а для Донецкой — в два раза меньше, чем это было в 2014 году. Так что, в целом «на Восточном фронте без перемен».

И, судя по нашему «зомбоящику» перемен ждать не стоит. Ведь перед нынешним правительством Украины стоит сложнейшая и маловыполнимая задача: «сшить» страну, между гражданами которой уже лежит кровь. Во время опроса было предложено оценить суждение: «войну в Донбассе начали Россия и местные пророссийские группировки». С этим суждением 45,1% «скорее не согласен» и 44,1% «совершенно не согласен».

Полтора года назад то же «Зеркало недели» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) провели опрос более половины семей украинцев, потерявших в войне на востоке сыновей, дочерей, отцов и мужей. Им был поставлен похожий вопрос. 76% ответили, что кризис — это «война с Россией» или вооруженный конфликт с приспешниками России.

И вот такие два подхода необходимо «сшить». Но вот недавно на ток-шоу «Противостояние» (на оппозиционном канале Ньюсван, некто Виктор Таран, который совершенно серьезно называет себя «политологом», заявляет по поводу возможного «совместного будущего Донбасса и Украины»: «если мы даже говорим об объединении — нет народа Донбасса, мы украинцы — должна быть фильтрационная пауза не менее, чем в три-пять лет…». На реплику уже совершенно взбешенной Елены Лукаш (экс-министр юстиции Украины): «А фильтрационных лагерей не надо…», Таран начал с искренностью и уверенностью провинциала оправдываться: «Це ж в Німеччині…» (Это же в Германии). Поскольку в Германии, по мнению этого политолога, «пять лет не проводили объединенных выборов, «потому что они считали до 1996 года, что люди, которые были на территории ГДР, не готовы ментально, информационно и из-за других проблем голосовать и быть представленными в Бундестаге».

Никто в студии даже не заметил, что Таран безграмотный неуч. На выборах 3 октября 1990 года в Бундестаг было ДОБАВЛЕНО почти 150 мест для представления вновь созданных восточных земель Германии без сокращения числа западных членов. В Бундестаг с 17-ю местами ВОШЛА «Партия демократического социализма» Грегора Гизи, правопреемника Социалистической единой партии Германии, правившей в ГДР с 1946 по 1989 год. Более того: для Востока было сделано единовременное исключение в избирательном законодательства, которое позволяло политсиле быть представленной в парламенте, даже если она не преодолевала общегерманского пятипроцентного барьера, но брала эту планку на востоке. Гизи в целом получил 2,7% голосов, но с шестнадцатью соратниками прошел в Бундестаг!

Причем, что интересно… Виктор Таран проходил курсы повышения квалификации при Академии им. Теодора Хойса и Клаузенхофф (Германия). Основатель «Высшей политической школы — новые принципы лидерства».

Интересно, как себе это представляют эти самые «новые лидеры»: большая часть населения востока страны строится в стройные колонны и, под песни Владимира Тарана, уходит в «фильтрационную паузу»? В фильтрационные лагеря?