Брюссель, , 21:17 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к лидерам стран-участниц Европейского союза с призывом немедленно начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, обращаясь к лидерам ЕС, дер Ляйен подчеркнула, что в случае, если ЕС не будет поддерживать присутствие в регионе, Россия и Китай могут заполнить вакуум.

Глава ЕК отметила, что «Европа много потребовала от Северной Македонии и Албании, и они выполнили всё» и добавила, что Европа должна была начать переговоры о вступлении с этими странами ещё в 2003 году.

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