Тбилиси, 11 ноября 2019, 19:58 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, которая находится с визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались подготовка Грузии к председательству в комитете министров Совета Европы и планы двустороннего сотрудничества на будущее.
Мария Пейчинович-Бурич в ранге генсека Совета Европы прибыла в Тбилиси с визитом 10 ноября вечером, а официальные встречи проводила 11 ноября.