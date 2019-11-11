Тбилиси, , 19:58 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, которая находится с визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались подготовка Грузии к председательству в комитете министров Совета Европы и планы двустороннего сотрудничества на будущее.

«Президент и генеральный секретарь рассмотрели план действий и приоритеты, которыми будет руководствоваться Грузия на посту председателя комитета министров Совета Европы. Речь также шла о ситуации в конфликтных регионах Грузии и вопросах урегулирования конфликтов», — говорится в сообщении.

Мария Пейчинович-Бурич в ранге генсека Совета Европы прибыла в Тбилиси с визитом 10 ноября вечером, а официальные встречи проводила 11 ноября.