Москва, , 21:13 — REGNUM Беспорядки в Боливии, которые привели к отставке президента республики Эво Моралеса, являются частью более масштабного процесса, который охватывает всю Латинскую Америку. Об этом 11 ноября заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Была «арабская весна», теперь появилась «латиноамериканская осень». Я хочу обратить ваше внимание, ведь Моралес — это первый и единственный президент-индеец. Для Латинской Америки — он чистокровный индеец», — сказал эксперт.

По его мнению, инициаторами беспорядков в этой республике стали США. Именно они целенаправленно обостряли ситуацию, чтобы снять неугодного им лидера страны.

«Это ловушка, в которую попал президент Боливии. В Венесуэле не получилось, американцы там шли с далеко идущими планами. Вслед за Венесуэлой пошла бы Никарагуа, дальше Куба. На протяжении всей осени раскачивается вся Латинская Америка», — отметил Маркелов.

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