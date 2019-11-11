Тбилиси, 11 ноября 2019, 19:55 — REGNUM
Главными приоритетами для Грузии в период ее председательства в комитете министров Совета Европы будут права человека, верховенство закона, демократия и вопросы охраны окружающей среды. Об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич 11 ноября в Тбилиси.
По его словам, грузинская сторона уже разработала приоритеты и календарь мероприятий, которые планирует провести в течение 6 месяцев председательства в комитете министров Совета Европы. Приоритеты и календарь будут обнародованы за несколько дней до начала председательства Грузии.
Мария Пейчинович-Бурич одобрила намерения Грузии и выразила уверенность, что ее председательство в комитете министров Совета Европы будет успешным.