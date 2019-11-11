Нью-Йорк, США, , 19:53 — REGNUM Американские военнослужащие нацелены на ликвидацию третьего лица в системе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе выступления перед американскими военными заявил президент США Дональд Трамп.

«Благодаря американским солдатам Абу Бакр аль-Багдади убит, его заместитель убит, и мы нацелились на третьего человека в системе их командования. Их правлению, основанному на терроре, положен конец, и все наши враги в страхе бегут», — сказал Трамп.

По его словам, враги Америки не имеют шансов в борьбе «против праведной мощи американских вооруженных сил».