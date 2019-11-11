Тбилиси, , 19:52 — REGNUM Новый генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич готовит новый консолидированный отчёт «Конфликт в Грузии». Об этом она сообщила в ходе своего визита в Тбилиси 11 ноября, после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

По её словам, с помощью этого отчёта Совет Европы информирует мировое сообщество о ситуации «в оккупированных регионах» Грузии, в том числе о состоянии защиты прав человека.

«Мы проводим постоянный мониторинг ситуации на оккупированных территориях, и я хочу выразить беспокойство состоянием безопасности и гуманитарной ситуацией в этих регионах. Мой консолидированный отчёт будет направлен на нормализацию ситуации и мирное решение вопросов. Это важно как для Грузии, так и для Совета Европы и Европы в целом», — передаёт МИД Грузии слова генсека Совета Европы.

Мария Пейчинович-Бурич была избрана генсеком Совета Европы ещё в июне, а вступила в полномочия лишь осенью текущего года.