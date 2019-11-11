Тбилиси, 11 ноября 2019, 19:52 — REGNUM Новый генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич готовит новый консолидированный отчёт «Конфликт в Грузии». Об этом она сообщила в ходе своего визита в Тбилиси 11 ноября, после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
По её словам, с помощью этого отчёта Совет Европы информирует мировое сообщество о ситуации «в оккупированных регионах» Грузии, в том числе о состоянии защиты прав человека.
Мария Пейчинович-Бурич была избрана генсеком Совета Европы ещё в июне, а вступила в полномочия лишь осенью текущего года.