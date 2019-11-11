Аддис-Абеба, , 21:37 — REGNUM Совет министров Эфиопии по итогам своего заседания передал новый законопроект, направленный на предотвращение разжигания ненависти и распространения «фейковых» новостей, в Палату народных представителей Эфиопии для рассмотрения. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

«Считается необходимым принять этот закон, потому что нация не может решать проблемы, возникающие в связи с речами ненависти и поддельными новостями, с помощью уже существующих законов», — говорится в заявлении Совета министров. Тем не менее, не было дано никаких подробных причин, почему действующее законодательство не подходит для обработки таких новостей.

Офис генерального прокурора, который подготовил и внес на рассмотрение законопроект для обсуждения на совете министров, ранее заявил, что новый законопроект предотвратит безответственную активность в социальных сетях и фальсификацию новостей, которые, по его словам, послужили катализатором насилия на этнической почве в различных частях страны.

Однако многие люди утверждают, что цензура постов в социальных сетях и привлечение к ответственности вряд ли будут успешными. Эти люди опасаются, что закон может еще больше ограничить свободу слова и право критиковать правительство.

Согласно информации, обнародованной ранее Генеральной прокуратурой, за клеветническую речь может быть назначено наказание как минимум на три года лишения свободы в соответствии с новым законом.