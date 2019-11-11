Вологда, , 19:41 — REGNUM Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, кто сможет претендовать на выплаты для компенсации материального ущерба от паводка. Он также назвал размер этих выплат и порядок обращения за ними.

Напомним, в Вологодской области введен режим ЧС на подтопленных территориях.

«Выплату могут получить люди, которые прописаны в доме или квартире, пострадавших от паводка, если это жилье является единственным. При полной утрате имущества на каждого члена семьи выплата составляет до 100 тыс. рублей, при частичной — до 50 тыс. рублей. Средства будут выделены из резервного фонда города», — написал Сергей Воропанов на своей странице в соцсети.

Заявления на получение этих средств будут приниматься от жителей Вологды по телефону 72−45−00. Размер ущерба будет определять специальная комиссия.

Кроме того, вологжане могут подать заявление на получение мер социальной поддержки — это 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи для малоимущих. С соответствующим заявлением можно обратиться в бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области или МФЦ на ул. Герцена, 63а, телефон: 72−23−69.

«Ещё на одну выплату могут рассчитывать вологжане, у которых пострадало единственное жилье», — добавил глава администрации Вологды.

Воропанов также сообщил, что под подтопление попали 723 земельных участка в микрорайоноах Прилуки, Баранково, Лукьяново, Доронино, Екимцево, а также в садоводческих товариществах «Ручеек», «Луч», «Чайка», «Парус», «Дружба», «Бережок», «Березка-2», «Прогресс», «Речник», «Строитель», «Виктория», «Ершово», «Колос», «Черемушки-3».

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