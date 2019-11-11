Донецк, , 19:31 — REGNUM Подразделения МВД ДНР будут введены на демилитаризованный участок в районе Петровского, если ВСУ введут туда свои войска, сообщает 11 ноября «Донецкое агентство новостей».

Соответствующее постановление «Об обеспечении безопасности ДНР на участках разведения сил и средств» было принято Народным Советом республики на срочно созванном 11 ноября заседании.

Комментируя это решение, глава комитета парламента ДНР по безопасности и обороне Виталий Кравец пояснил, что ответный ввод подразделений МВД республики последует, если Киев нарушит 8-й пункт Рамочного решения от 21 сентября 2016 г.

За это решение проголосовали 88 депутатов ДНР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, разведение сил в Петровском началось 9 ноября. Уже на следующий день в ДНР зафиксировали обстрел участка разведения сил в районе Петровского со стороны ВСУ.

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