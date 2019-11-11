Москва, , 19:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонную беседу, в рамках которой обсудили ряд тем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает пресс-служба Нурсултана Назарбаева.

«Во время разговора собеседники обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы региональной и международной повестки дня.

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