Мумбаи, Индия, , 19:54 — REGNUM Губернатор индийского штата Махараштра Бхагат Сингх Кошияри передал право сформировать правительство оппозиционной «Партии националистического конгресса» (ПНК). Об этом 11 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В официальном заявлении Бхагат Сингх Кошияри подчеркнул, что время, отведённое ультраправой партии «Шив сена» для формирования правительства, истекло, а потому возможность осуществить данное задание переходит к ПНК. По словам губернатора индийской Махараштры, у «Партии националистического конгресса» будет 48 часов на формирование правительства.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» получила 105 из 288 мест в заксобрании Махараштры, а их ближайший союзник партия «Шив сена» — 56. Тем не менее, «Шив сена» отказалась поддержать БДП из-за разногласий внутри коалиции по вопросу распределения министерских портфелей. Впоследствии право сформировать правительство было передано «Шив сене».