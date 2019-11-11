Москва, , 19:17 — REGNUM Под предлогом запустения на западной Украине через решения суда власти начали постепенно изымают земли тех, кто уехал на заработки в другие страны. Об этом заявил военный эксперт Юрий Дудкин в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Что делают местные власти? Многие с Западной Украины уехали работать в государства Европы, в Португалию, Польшу. И оставили, конечно, свою землю без ухода, без возделывания. Что делают местные власти? Через суды дробят её, отдают, как ни странно, по действующему законодательству — часть земли под строительство домов для бывших и нынешних участников АТО, а всё остальное переходит в руки государства», — заявил Дудкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. Тем временем в Верховную раду уже внесён законопроект о купле-продажи земли для граждан Украины.