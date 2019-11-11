Аддис-Абеба, , 19:19 — REGNUM Североевропейские страны провели совместное министерское совещание с министрами иностранных дел по меньшей мере 29 африканских стран в Дар-эс-Саламе, Танзания, 7 и 8 ноября 2019 года. Эфиопия была представлена на 18-й совместной встрече министров стран Африки и Северной Европы государственным министром иностранных дел Аклилу Хайлемайкл. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Совещание, которое прошло под девизом «Партнерство в интересах устойчивого развития», направлено на укрепление отношений между Африкой и странами Северной Европы в целях расширения поддержки социально-экономического развития континента. Участники посчитали Нобелевскую премию мира премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда как свидетельство того, что африканцы способны решать свои проблемы.

По этому случаю государственный министр Аклилу рассказал о текущей масштабной реформе в Эфиопии и подчеркнул всеобъемлющие усилия Эфиопии по выходу из политического тупика на Африканском Роге. Государственный министр также подтвердил неизменную поддержку и усилия Эфиопии по посредничеству в Судане и Южном Судане в целях восстановления мира и стабильности в странах. Министр подтвердил, что Эфиопия всегда была преданной и находилась на передовой в вопросах миротворчества и миростроительства.

Северные страны, включая Норвегию, Швецию, Данию и Финляндию, имеют прочные отношения с африканскими странами. На сессии они выразили желание расширить существующее сотрудничество в области развития населения Африки.