Москва, , 19:09 — REGNUM Политический эффект от запуска процесса приватизации земли на Украине будет в разы мощнее, чем всё, что происходило в этой стране за последние годы. Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Дудкин в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Два дня назад побывал на западной Украине, на своей родине, хоть и сам этнический русский. Что касается земельки — вопрос очень взрывоопасный. Уже население западной Украины обсуждает эту тему вовсю. Потому что в сравнении с тем, что творится у нас на востоке Украины, это будет в десять раз мощнее удар!» — заявил Дудкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. Тем временем в Верховную Раду уже внесён законопроект о купле-продажи земли для граждан Украины.