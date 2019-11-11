Рим, , 18:51 — REGNUM В ближайшие 7 лет Евросоюз вложит в развитие Африки 40 млрд евро, заявил в понедельник, 11 ноября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передаёт Il Messaggero.

ЕС и так помогает Африке больше всех, но нынешней помощи недостаточно, считает Джентилони.

При этом еврокомиссар отметил, что желание России оказывать помощь странам Африки, хотя и является верным, «продиктовано геополитическими соображениями», и «только из Европы может прийти фундаментальный вклад в развитие Африки».