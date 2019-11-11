Варшава, , 21:21 — REGNUM 11 ноября на площади Юзефа Пилсудского перед Могилой неизвестного солдата в Варшаве прошла торжественная смена почетного караула по случаю Дня независимости.

Как сообщает новостное агентство Interia Fakty, в мероприятии участвовали: президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, маршалы Сейма и Сената — Эльжбета Витек и Станислав Карчевский, представители правительства, участники войн, жители Варшавы и других городов.

Президент Анджей Дуда произнес речь, в ходе которой, в частности, заявил:

«Мы являемся поляками, и обязанности у нас польские — и у правых, и у левых; пусть будет уроком для нас и для следующих поколений, что Польша лучше всего развивается и наиболее сильна, когда мы понимаем, что самые важные вопросы нашей страны мы должны решать вместе».