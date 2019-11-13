Москва, , 05:04 — REGNUM Прошедшую в московском Сахаровском центре дискуссию о политизации российской молодежи интересно рассмотреть с точки зрения исполнимости высказанных в ходе дискуссии «хотелок». Да и можно ли имевшие место доклады назвать полноценной дискуссией, таким вопросом задается корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Митинг Навального на Тверской Дарья Антонова © ИА REGNUM

Приглашение в качестве спикеров студентов и преподавателей вузов могло бы приблизить обсуждение к объективности, показав реальную причину и уровень политизированности умов юных россиян. А то, что это явление ненадуманное, свидетельствует хотя бы массовость выступлений в поддержку оппозиции. Количество молодежи, пришедшей поддержать оппозиционеров было внушительно, так почему школьники и студенты проявляют все больше политической активности?

К сожалению, из большинства выступлений получить внятный ответ не удалось. Ведь нельзя же сводить все к абстрактной справедливости, которую выступающие даже не смогли внятно сформулировать. Так, на волне «сделайте мне справедливо» многого не добьешься. Но что заявили те выступавшие, кто речью владеет лучше и почему их точка зрения оказалась весьма угрожающей?

Читайте статью Игоря Свирина «В Москве обсудили политизацию молодежи».