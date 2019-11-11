Киев, , 18:26 — REGNUM Ряд депутатов областного совета Закарпатской области Украины выступили в инициативой создать в регионе Венгерский район. В частности, речь идет о представителях Венгерской партии КМКС, сообщают местные СМИ 11 ноября.

Они напомнили, что согласно планам властей, Украина в 2020 году закончит административно-территориальную реформу и сократит количество районов по всем областям. Пока что предполагается, что на Закарпатье будет сформировано четыре крупных района вместо существующих тринадцати, но без специального венгерского, что, по мнению авторов инициативы, нарушает права проживающего на этой территории населения.

Согласно источнику, заместитель областного совета Йосип Барто заявил, что территории компактного проживания венгров собираются разделить между создаваемыми четырьмя районами Закарпатской области, что «нарушит коммуникацию».

Также СМИ цитируют заявление депутата Закарпатского областного совета от КМКС Микловша Товта, который также подчеркнул необходимость появления в Закарпатье отдельного Венгерского района.

«Т.е 150 тысяч венгров не могут на элементарном Конституционном уровне просто делегировать своего представителя из-за того, что разделены по разным районам», — отметил Товт.

Отметим, что Киев на инициативы депутатов Закарпатского областного совета пока не отреагировал.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Киева и Будапешта резко ухудшились несколько лет назад, когда украинские власти приняли новый закон об образовании, лишающий венгерскую общину в Закарпатье возможности учиться на родном языке. Летом этого года перед проведением на Украине парламентских выборов Киеве заявили, что Будапешт пытается обеспечить победу на одном из мажоритарных округов в Закарпатье своего кандидата, для чего использует нечестные методы его поддержки.30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО, касающееся Украины, о чем сообщил министр иностранных дел ВенгрииПетер Сийярто.