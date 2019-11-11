11 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Россия обозначила свой постоянный интерес к развитию сотрудничества со своим стратегическим партнером Арменией не только в сфере обеспечения безопасности, но и на торгово-экономическом направлении, на котором следует ожидать «неожиданные повороты». По словам главы МИД России Сергей Лаврова, «Ереван решает масштабные задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития» и «Россия всегда готова быть рядом с Арменией, помогать ей и подставлять плечо».

Станислав Тарасов, , 18:20 — REGNUM



Два министра на открытии выставки в честь Дня Победы МИД Армении

Завершилась официальная поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению. Это был его первый визит такого уровня с момента смены власти в Ереване, что сразу предопределило определенную специфику.

Москва выжидала и наблюдала за внешнеполитическим маневрами премьер-министра Никола Пашиняна, который намекал на возможную если не смену внешнеполитического курса, то внесение коррекции на российском направлении. Поэтому главные политические контакты между Москвой и Ереваном проходили вне армянского пространства. При этом Лавров не скупился на критику некоторых аспектов внутренней политики Пашиняна, особенно после ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна, что, по его словам, «не укрепляет национальное согласие», а в СНГ «расстраивает нормальную работу тех организаций, в которых участвует». Выступая в клубе «Валдай», глава МИД России заявлял, что лозунги типа «Карабах — это Армения» не помогают переговорному процессу по урегулированию конфликта, и еще раз напоминал, что «мы, как сопредседатели, вместе с американцами и французами работаем в унисон, здесь, слава Богу, это, наверное, одна из немногих ситуаций, где у нас абсолютно единое видение, у нас есть базовые документы — мы не хотим их ревизовать, мы хотим на основе этих базовых принципов, которые многократно обсуждались, искать развязку через прямой диалог».

Вот почему, когда появились сообщения о подготовке визита Лаврова в Армению, многие эксперты настороженно прогнозировали его итоги. Но произошел неожиданный прорыв, что стало ясно после посещения республики министром обороны России Сергеем Шойгу, когда стороны обозначили планирование совместной работы по развитию военного и военно-технического сотрудничества двух стран, а также укреплению ОДКБ. Но главное, на наш взгляд, было в объявлении увеличения «мощности и боевого потенциала российской базы в Гюмри почти в два раза». Достигнуть такого без согласия высшего руководства Армении было бы невозможно, если учесть, что определенные политические силы в республике поднимали вопрос о закрытии российской базы. Стало очевидно, что команда Пашиняна определилась со своим главным внешнеполитическим приоритетом, а визит Лаврова в Ереван просто обречен на успех.

Так оно и произошло, если оценивать результаты переговоров российского министра иностранных дел с президентом республики Арменом Саркисяном и Пашиняном, а также со главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Встречи были многоплановыми, затрагивали вопросы двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах. Общий знаменатель таков: Москва обозначила свой постоянный интерес к развитию сотрудничества со своим стратегическим партнером не только в сфере обеспечения безопасности, но и на торгово-экономическом направлении, на котором следует ожидать «неожиданные повороты». По словам Лаврова, «Ереван решает масштабные задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития» и «Россия всегда готова быть рядом с Арменией, помогать ей и подставлять плечо». В этом контексте особые краски начинают приобретать слова Пашиняна, произнесенные во время встречи с Лавровым:

Действительно такую динамику контактов на высшем уровне Армения не имеет ни с одним государством мира. Надо полагать, что позитивная политическая атмосфера, созданная в момент пребывания Лаврова в Ереване, предопределила его необычную разговорчивость. Он сообщил, что переговоры по меморандуму о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении завершены и подписание документов состоится в ближайшем будущем. Он также отметил, что «оказание помощи христианам в Сирии и на Ближнем Востоке в целом является общей заботой России и Армении», что является новой ноткой в заявлениях Лаврова в широком геополитическом контексте, имея в виду участие армянских врачей и саперов в составе российских ВКС в Сирии. Что касается перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то глава МИД России неожиданно выразил согласие с заявлением Пашиняна о том, «что решение конфликта должно быть приемлемо и для Еревана, и для Степанакерта, и для Баку», не высказался против участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе, но это должны решать «сами стороны».

Лавров счел нужным напомнить, что на «раннем этапе консультаций и последующих переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, когда останавливались боевые действия, Нагорный Карабах был участником соответствующих договоренностей и соответствующих переговоров после прекращения огня». Одним словом, из Москвы в сторону Еревана и из Еревана в сторону Москвы стали дуть новые свежие политические ветры. Геополитическая декорация в регионе начинает заметно меняться.