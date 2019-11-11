Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Глава комитета Сената США по судебной системе Линдси Грэм заявил, что процедура импичмента президента Дональда Трампа будет недействительной без раскрытия личности осведомителя, сообщившего о телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Любая процедура по импичменту в Палате представителей, не позволяющая нам узнать личность информатора, будет недействительной, поскольку без жалобы информатора нам не о чем будет говорить», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Грэм подчеркнул, что если личность осведомителя не будет раскрыта и он не даст показания в Конгрессе, верхняя палата с республиканским большинством вряд ли даже станет рассматривать статьи импичмента.

Ранее республиканцы в Палате представителей представили свой список свидетелей, которых они хотели бы допросить в рамках процедуры импичмента, в который вошли анонимный осведомитель, сын бывшего вице-президента США Хантер Байден и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Между тем стремящиеся скорейшим образом принять статьи импичмента демократы в нижней палате Конгресса отказались приглашать осведомителя для дачи показаний. В частности, глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф назвал предложения республиканцев «избыточными и ненужными», а также заявил, что приглашение данного человека на слушания «поставит под серьёзную угрозу его личную безопасность».

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