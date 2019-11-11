Москва, 11 ноября 2019, 18:16 — REGNUM То, что Украина наконец-то начала выполнять некоторые свои обязательства в рамках минского урегулирования, не означает, что теперь ей можно доверять, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 11 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября появилась информация об обстрелах боевиками ВСУ территории ДНР. Так, в частности, в 14:15 обстрелам из населённого пункта Майорск был подвержен населённый пункт Горловка (посёлок шахты 6/7). Обстрелы велись с применением зенитных установок, СПГ, АГС, также были выпущены три мины калибра 120 мм.
Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ нарушают режим прекращения огня — ДНР