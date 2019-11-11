Москва, , 18:18 — REGNUM 11 ноября на Youtube-канале ИА REGNUM вышло новое видео с круглого стола, который прошел 06 ноября 2019 г. в пресс-центре информационного агентства.

Круглый стол «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» был посвящен обсуждению качества политических партий, представленности интересов всех слоев российского общества в Госдуме, взаимодействию различных политических сил для построения сильной страны, несмотря на разность их политических и идеологических доктрин, взаимосвязи всех ветвей власти в процессе выработки и принятия политических решений, выборам, а также взаимоотношениям власти и оппозиции.

Участие в круглом столе приняли:

Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM ,

— главный редактор , Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем,

— генеральный директор Института региональных проблем, Лепехин Владимир Анатольевич — директор Института ЕАЭС,

— директор Института ЕАЭС, Сверчков Андрей Геннадьевич — заместитель главного редактора ИА REGNUM ,

— заместитель главного редактора , Небренчин Сергей Михайлович — заместитель директора Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ,

— заместитель директора Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ, Баранчик Юрий Владимирович — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM ,

— шеф-редактор аналитической редакции , Газенко Роман Владимирович — политический эксперт и политтехнолог,

— политический эксперт и политтехнолог, Ходукин Владимир Михайлович — эксперт, член Совета Клуба «Улица Правды»,

— эксперт, член Совета Клуба «Улица Правды», и ряд других экспертов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» — трансляция ИА REGNUM

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