Москва, 11 ноября 2019, 18:18 — REGNUM 11 ноября на Youtube-канале ИА REGNUM вышло новое видео с круглого стола, который прошел 06 ноября 2019 г. в пресс-центре информационного агентства.
Круглый стол «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» был посвящен обсуждению качества политических партий, представленности интересов всех слоев российского общества в Госдуме, взаимодействию различных политических сил для построения сильной страны, несмотря на разность их политических и идеологических доктрин, взаимосвязи всех ветвей власти в процессе выработки и принятия политических решений, выборам, а также взаимоотношениям власти и оппозиции.
Участие в круглом столе приняли:
- Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM,
- Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем,
- Лепехин Владимир Анатольевич— директор Института ЕАЭС,
- Сверчков Андрей Геннадьевич — заместитель главного редактора ИА REGNUM,
- Небренчин Сергей Михайлович — заместитель директора Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ,
- Баранчик Юрий Владимирович— шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM,
- Газенко Роман Владимирович— политический эксперт и политтехнолог,
- Ходукин Владимир Михайлович — эксперт, член Совета Клуба «Улица Правды»,
- и ряд других экспертов.
Читайте ранее в этом сюжете: «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» — трансляция ИА REGNUM
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