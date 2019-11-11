Москва, , 18:11 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил претензии российского лидера Владимира Путина к строительству космодрома «Восточный» в Амурской области. Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 11 ноября.

Напомним, что ранее сегодня Песков заявил, что при строительстве космодрома «Восточный» были похищены 11 млрд рублей. Были возбуждены 128 уголовных дел, которые были объединены и переданы в суд. Осуждены 32 человека, еще пять дел находятся в работе у Следственного комитета.

Кроме того, президент России Владимир Путин проел совещание с правительством, в ходе которого заявил, что, несмотря на уголовные дела и посадки, навести порядок на объекте так и не удалось.

Песков напоминал, что за строительство «Восточного» отвечает «Роскосмос». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что первая очередь строительства космодрома уже фактически готова, но принять ее в эксплуатацию пока нельзя, так как отсутствует документация. Это Рогозин говорил в марте. В июле Рогозин жаловался на погоду, которая мешает строить космодром.

После слов Путина Песков счел необходимым заявить, что претензии руководства России по строительству «Восточного» не относятся к нынешнему руководству «Роскосмоса».