Киев, , 18:08 — REGNUM Советник секретаря Совнацбеза Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо мечтает о том, чтобы в ближайшее время никаких КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда на неподконтрольную территорию) не стало вообще и чтобы страна снова стала единой.

Об этом он заявил журналистам сегодня, 11 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он рассказал, что строит свою деятельность на основе информации, полученной благодаря личным связям.

«В моей команде практически все — выходцы из Донецка и Донецкой области. Конечно, у всех остались связи там… мы общаемся не с чужими людьми, не просто с респондентами, мы получаем одни из самых правильных ответов», — отметил Сивохо.

Он заявил, что во время последних визитов в Донбасс много общался с переселенцами и с жителями неподконтрольной и подконтрольной территорий. Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда в Донбасс он назвал «границей между мирами».

ИА REGNUM напоминает, что известный КВНщик и комик Сергей Сивохо сообщил о назначении советником секретаря Совнацбеза Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса 21 октября.

С тех пор Сивохо несколько раз побывал в Донбассе и сделал несколько громких заявлений — например, призвал Киев выплачивать пенсии жителям неподконтрольных территорий.

В последнем интервью, в конце октября, он заявил, что задачей Киева являются «быстрые шаги» и в первую очередь непосредственная помощь людям.