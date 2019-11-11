Москва, , 18:04 — REGNUM Законопроект о приватизации земли на Украине может вызвать ожесточённое сопротивление в Верховной раде. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Для них это действительно вопрос очень кардинальный. И завтра в Верховной раде вы увидите протест фактических всех фракций против этого, вы увидите, насколько они будут скоординированы. И при этом и прозападные, и антизападные», — заявил Корнилов.

Он отметил, что, согласно соцопросам, более 50% населения Украины выступает против отмены моратория на продажу земли, и только 30% выступают за.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. Тем временем в Верховную раду уже внесён законопроект о купле-продажи земли для граждан Украины. По словам Зеленского, против законопроекта выступают «старые политики».

В первом чтении законопроекты о введении на Украине рынка земель сельскохозяйственного назначения Верховная рада Украины может рассмотреть 12 ноября.