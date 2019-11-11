Симферополь, 11 ноября 2019, 18:06 — REGNUM В Российской Федерации нужен культ многодетных семей и обеспечение доступности медицинской помощи. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказала политолог Наталья Киселёва.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Счётной палаты РФ, Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил в майском указе глава государства Владимир Путин. Так, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тыс. человек.
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