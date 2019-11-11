Москва, , 17:50 — REGNUM Вопрос приватизации земли на Украине вскоре станет ключевой темой в политической повестке дня страны. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Эта логика «отвлечь внимание» — ну это как если бы кто-то подпалил свой дом, чтобы скрыть вину, взял всё село подпалил. Мы же понимаем, что такое вопрос собственности на землю для украинцев. Нас может это не так волнует, но для украинцев это вопрос кардинальный», — заявил Корнилов.

«Когда говорят, что только за деньги выходят трактористы, аграрии, фермеры… а вопросы общественного мнения что показывают? Больше 50% населения Украины выступает против отмены моратория на продажу земли, и только 30% выступают за. Вот вам и ответы на вопрос, кто за, а кто против, кто за деньги», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. Тем временем в Верховную Раду уже внесён законопроект о купле-продажи земли для граждан Украины. По словам Зеленского, против законопроекта выступают «старые политики».