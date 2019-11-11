Москва, , 17:42 — REGNUM После создания рынка земли на Украине президент Владимир Зеленский уже обещает провести референдум по допущению к купле-продаже и иностранных инвесторов, которые станут мощной лоббистской силой в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«После того как вы передадите эту землю в частную собственность, латифундисты поставят условие, иностранные в том числе, скажут: если мы инвестируем в ваш рынок, то снимите ограничения на вывоз. Вы не будете даже от экспорта получать прибыли!» — заявил Килинкаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. Тем временем в Верховную Раду уже внесён законопроект о купле-продажи земли для граждан Украины. По словам Зеленского, против законопроекта выступают «старые политики».