Ярославль, , 17:37 — REGNUM Председатель избирательной комиссии города Ярославля Андрей Бурьяноватый покинул свой пост. Такое решение приняла сама комиссия 11 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Бурьяноватый.

Избирательная комиссия города Ярославля

«Городская избирательная комиссия приняла решение об освобождении меня от должности по собственному желанию. Я решил уйти, потому что мэр предложил мне другую работу — советником мэра», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Бурьяноватый.

При этом Бурьяноватый остается членом избирательной комиссии. Нового председателя городская комиссия изберет после того, как свою кандидатуру представит областная избирательная комиссия. По данным источников ИА REGNUM, новым председателем горизбиркома станет Оксана Каменецкая, член облизбиркома и заместитель руководителя приемной председателя партии «Единая Россия» в Ярославской области.

Замену председателя городской избирательной комиссии в Ярославле связывают с возможностью возвращения прямых выборов мэра города. Других избирательный кампании комиссия не проводит, в связи с чем не раз звучали предложения упразднить ее совсем. Между тем эксперты ИА REGNUM оценивают вероятность возвращения прямых выборов главы города как крайне низкую.

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