Варшава, , 17:29 — REGNUM Власти Польши направили официальную жалобу генеральному директору американской компании Netflix Риду Хастингсу из-за демонстрации в сериале ошибочной карты страны периода Второй мировой войны, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее польский МИД опубликовал карту из сериала «Иван Грозный из Треблинки», на которой отмечены немецкие концентрационные лагеря на территории Польши. В Варшаве подчеркивают, что в описываемый в сериале период страна находилась под оккупацией Третьего рейха, и лагеря должны были обозначаться на его территории.

Как заявил Моравецкий, карта в сериале Netflix «не только неверна, но еще и обманывает зрителей, заставляя их думать, что Польша ответственна за создание и поддержание этих лагерей и совершение преступлений».

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