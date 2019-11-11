Цхинвал, , 17:25 — REGNUM 9 ноября министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев по приглашению депутата регионального парламента Берлина Гуннара Линдерманна прибыл в Берлин, где принял участие в мероприятиях, посвящённых 30-летию падения Берлинской стены. Заграничное путешествие министра продлится до 19 ноября. В планах главы внешнеполитического ведомства также посещение ряда других западноевропейских стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.

В Берлине запланированы встречи министра с представителями политических и деловых кругов столицы Германии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 ноября министру иностранных дел Южной Осетии Дмитрию Медоеву отказали в запланированном ранее участии в семинаре «Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе», который проходил в австрийском Райхенау. Организаторы мероприятия проинформировали, что «ввиду вопросов безопасности» участие министра в мероприятии «не представляется возможным».

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